更新版-欧洲个股：戴姆勒奔驰未来两年将在华推出约20款新车或升级车型

路透北京8月27日 - 戴姆勒 旗下奔驰(平治/宾士，Mercedes-Benz)未来两年将在中国推出大约20款新车或升级版车型，这是该品牌为扭转近期在中国汽车市场面临困境所作努力的一部分。中国是全球最大的汽车市场。

戴姆勒周二在北京公布了策略细节。新任中国执行长Hubertus Troska表示，未来两年公司将投资20亿欧元(26.7亿美元)，力争到2015年之前将梅赛德斯-奔驰轿车在中国市场的销量提高三分之一，达到每年逾30万辆。

该策略是梅赛德斯“2020年计划”的一个关键组成部分，包括扩大在中国的生产能力和销售网络。中国的汽车保有量仍然相对较低。

“有很大发展空间，”Troska在新闻发布会上说。“我们非常确信中国市场在接下来的几年里能够大幅成长。今年我们已经看到了一点，相信今后几年还将延续这个势头。”

如果这一销售目标能够，中国将成为梅赛德斯-奔驰在全球的最大市场。去年奔驰在中国销售量略高于20万台。中国市场目前排在德国和美国之后，是该品牌的第三大市场。

Troska的重整计划将在周五的成都汽车展上启动，届时公司将推出一款经重大设计改进的E级轿车。

随后还将很快在今年第三季推出全面改版后的旗舰产品S级轿车，明年将推出更加经济的GLA级小型运动型多功能车(运动休旅车,SUV)。

自2012年初以来，梅赛德斯-奔驰在中国市场陷入困境。该公司之所以日子难过，是由于推出的新款或改装车型较少，同时行业内部人士和主要经销商认为其采取只重数量的短视策略，损害了品牌的获利能力。

根据咨询机构LMC Automotive，去年梅赛德斯-奔驰销量仅成长了4%至206,150辆；相比之下，奥迪 销量大涨32%，至407,738辆；宝马销量更是上涨41%，至313,638辆。

除了推出新车型外，Troska还准备提高国产化程度以降低售价。