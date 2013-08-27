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货币新闻 | 2013年 8月 27日 星期二 14:24 BJT

印度金融市场：卢比兑美元触及纪录低位，公债收益率跳涨

路透孟买8月27日 - 印度卢比兑美元周二贬破65.56，触及纪录低位，在国会下议院通过食品安全法后，印度股市大跌。

0609GMT，印度卢比兑美元 报65.62/65，稍早触及纪录低位65.71，远低于周一收盘价64.30/31。

指标10年期公债收益率 日内上涨13个基点，至8.47%。

印度股市指标股指 下挫2.7%，NSE股指 挫跌2.9%。(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)

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