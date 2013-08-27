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市场报道 | 2013年 8月 27日 星期二 14:19 BJT

欧洲汇市：瑞郎兑美元上涨，因美国耐久财订单表现疲弱

美国公债收益率下滑，让美元的光芒有点失色。投资人将焦点转向美国8月消费者信心数据，预料将较上月略下滑。

相反地，德国则可能传出更多乐观数据，预料8月IFO企业景气调查将显示些许好转。

“今天也不宜卖出欧元。尽管美国经济成长看似走强，但欧元区公布的数据也意外倾向乐观的方向，”Kotecha说。

瑞郎兑欧元持续交投在窄幅区间。

0539 GMT，瑞郎兑美元较纽约尾盘上涨0.2%，报0.9215。

瑞郎兑欧元上涨0.2%报1.2322。(完)

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