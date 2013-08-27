《SAFT专栏》缩减购债预期遭遇数据现实

《美国重要政经日程》--3月31日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1230 - 商务部公布2月个人所得 -- - 美国联邦储备理事会(美联储，FED)公布美国工业生产和产能利用年度指标修正。 1600 - 农业部公布季度谷物库存报告以及种植预测报告。 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李爽 审校 许娜)
**道理和理由是两回事**
如果后一种情况发生，市场不会高兴。在一定程度上，风险资产会受到冲击，因为实际上，债券购买的效果主要是作用于金融市场，促使投资者从美联储那里拿到现金，然后去购买潜在回报率更高的资产。
然而，如果促使某种事情发生的公开理由不再具有说服力时，就应该开始寻找另一种潜在的理由，一种也许明白说出来会很难或更危险的理由。
美联储总不能说缩减购债规模是因为买债这种举措效果没有那么好，或者风险(越来越大的泡沫或即将出现的市场混乱)盖过了所能带来的好处。央行不愿意让人觉得他们被迫采取某种立场，也没人喜欢承认自己精心的布局没有取得成效。
很明显，经济当中并不乏亮点。家庭负债情况有所改善，联邦赤字也在下降--从2009年相当于经济产出的逾11%降至今年的约4%。
楼市是另一个亮点，但也正因为如此，才让周五的新屋销售数据显得愈加让人扫兴。10年期公债收益率从5月缩减购债传闻刚开始流传时的1.63%跳涨至现在约2.8%，抵押贷款利率也随之攀升。
虽然许多投资者以现金买入房屋，但这些投资者实际上对于风险环境高度敏感。随着利率上升，现金买家将会随着传统的抵押贷款借贷者一同逐步减少。
总而言之，如果你只是听央行所说，并且把它和实际经济数据比较，那么美联储对缩减购债规模的强调就会把你搞糊涂。
真相也许是，缩减购债规模是一次很好的风险管理，有必要发生，但过程却让人痛苦。这样的话你就不用指望能从贝南克或者他的继任者口中听到。(完)
(除特别说明外，均为GMT时间) 1230 - 商务部公布2月个人所得 -- - 美国联邦储备理事会(美联储，FED)公布美国工业生产和产能利用年度指标修正。 1600 - 农业部公布季度谷物库存报告以及种植预测报告。 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李爽 审校 许娜)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月27日当周 3月31日(五) 0000 新西兰NBNZ企业经济信心指数 3月 -- 16.6% 企业自身活动指数 -- 37.2% 0030 澳洲民间信贷 2月 -- +0.2% 房屋信贷 -- +0.5% 4月3日当周 4月2日(日) 2330 澳洲AIG制造业指数
* 欧元兑美元跌至15日低点 * 美国公债收益率攀升，技术性交易促使欧元被进一步抛售 * 特朗普政府试图喊低美元，但未达效果 (新增文末表格) 路透纽约3月30日 - 美元升至两周高位，技术性交易、强劲的美国经济数据，以及欧元 区经济可能持续疲弱合力打压欧元。 分析师表示，欧元兑美元跌穿1.07美元附近的重要技术水准，触动交易商的卖单。欧元 跌至3月15日来最低的1.0681美元。 欧元走势也带动美元兑一篮子主要货币 的升势。美元指数在欧元大跌前小涨，之 后升至3月16日来最高的100.52。 Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高， 以及油价上扬带动的石油相关货币走强，一道令欧元跌穿支撑位。 今日稍早公布的数据显示，3月德国和西班牙消费者通胀放缓程度较预期严重，令投资 人担心欧元区经济成长迟滞可能持续，这已经令欧元走软。