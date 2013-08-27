《SAFT专栏》缩减购债预期遭遇数据现实

**道理和理由是两回事**

如果后一种情况发生，市场不会高兴。在一定程度上，风险资产会受到冲击，因为实际上，债券购买的效果主要是作用于金融市场，促使投资者从美联储那里拿到现金，然后去购买潜在回报率更高的资产。

然而，如果促使某种事情发生的公开理由不再具有说服力时，就应该开始寻找另一种潜在的理由，一种也许明白说出来会很难或更危险的理由。

美联储总不能说缩减购债规模是因为买债这种举措效果没有那么好，或者风险(越来越大的泡沫或即将出现的市场混乱)盖过了所能带来的好处。央行不愿意让人觉得他们被迫采取某种立场，也没人喜欢承认自己精心的布局没有取得成效。

很明显，经济当中并不乏亮点。家庭负债情况有所改善，联邦赤字也在下降--从2009年相当于经济产出的逾11%降至今年的约4%。

楼市是另一个亮点，但也正因为如此，才让周五的新屋销售数据显得愈加让人扫兴。10年期公债收益率从5月缩减购债传闻刚开始流传时的1.63%跳涨至现在约2.8%，抵押贷款利率也随之攀升。

虽然许多投资者以现金买入房屋，但这些投资者实际上对于风险环境高度敏感。随着利率上升，现金买家将会随着传统的抵押贷款借贷者一同逐步减少。

总而言之，如果你只是听央行所说，并且把它和实际经济数据比较，那么美联储对缩减购债规模的强调就会把你搞糊涂。