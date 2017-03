路透悉尼8月27日 - 澳洲股市周二在清淡交投中扳回稍早跌幅收高0.1%,但联邦选举在即,使得涨幅受限。

澳股指标S&P/ASX 200指数 小涨5.8点,报5,141.2点。成交量创三周最低。

澳洲股市在美股隔夜疲弱走势的影响下盘初下跌,但受大型银行股和Woolworths Ltd 等防御股上涨的扶助而出现反弹。

当地企业财报好坏不一,Flight Center Ltd 受获利改善的提振大涨;Billabong International Ltd 和Seven Group Holdings Ltd 则重挫逾7%。(完)