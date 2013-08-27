台湾债市：五年公债殖利率收盘微升，谨慎心态令成交低迷

* 五年公债殖利率收盘小升，但收在盘中最低

* 台电债标售结果和10年券上场是两大变数

* 成交仍低迷

路透台北8月27日 - 台湾债市五年期公债102/2 殖利率周二收盘小升，但收在今日最低位。交易员表示，明日台电标售公司债的结果将宣布，周四开始又有新一期的10年券将开始发行前交易，两大变数横亘在前，市场交易心态显得观望。

他们指出，市场心态普遍显得谨慎，尤其是目前美国复苏的情势走得未如先前稳定，而殖利率目前又已在相对高位，空方也显得犹豫。

〞量缩得很厉害，大部分的player都没有进来。〞一位银行业交易员称。

另外一位外商证券商交易员表示，尽管五年期公债殖利率收高，但今日却是收在最低位，这或许意味着台电标售情况未如先前想像保守。但她也认为，目前各方仍然等待变数厘清，预料短期内成交情况仍将低迷。

路透调查显示，台湾最大公司债发行单位--台电于上周五(23日)标售的10年期公司债，得标利率将落在1.825-1.900%附近。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币

)

5 102/2 +0.13 1.1500 1.1500-1.1630 17.0

10 102/6 +1.20 1.6900 1.6800-1.6900 1.5

交易员并指出，美国时间下周五将公布的非农就业数据、9月17-18日又有美联储将开会，预计将说明缩减宽松的事宜，这两大变数预料都会使得美债大幅波动，市场保持观望的心态。

也有交易员认为，尽管中线殖利率走空的情势明显，但眼前台债殖利率已在高档，做空的风险相对升高之下，交易意愿降低。

〞现在殖利率又在高档，...很多人倾向退场。〞一位大型银行交易员表示。

10年期102/10期公债将于9月14日标售，9月18日发行，金额400亿台币，将在本周四(29日)开始发行前交易。

美国公债价格周一连升第二日，因经济数据弱于预期，助燃市场预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能等到今年再晚些时候才缩减购债计划。10年期公债 价格涨3/32，收益率从周五尾盘的2.82%跌至2.807%。

年期 期别 收盘价

30 102/9 没有成交

20 102/8 没有成交

15 102/1 没有成交

10 102/6 1.6900

5 102/2 1.1500