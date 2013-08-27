中国股市：沪综指小幅收升，自贸区概念股走势强劲提振信心

《美国重要政经日程》--3月31日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1230 - 商务部公布2月个人所得 -- - 美国联邦储备理事会(美联储，FED)公布美国工业生产和产能利用年度指标修正。 1600 - 农业部公布季度谷物库存报告以及种植预测报告。 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李爽 审校 许娜)
路透上海8月27日 - 中国股市沪综指周二小幅收升。今日公布的工业企业利润数据部分指标虽然比预期略差，不过市场多认为经济仍在继续改善，股市对此并未过度负面解读；而商贸交运板块在自贸区概念下走势强劲，并带动大盘站上2,100点整数关口。
沪综指 收报2,103.567点，涨7.093点，或0.34%。上海A股今日成交额为1,041亿元人民币，前一个交易日为988亿元。
“基本面的数据整体仍是在改善，但可持续性还要继续观望。今日商贸、交运板块涨势相对强劲，主要是自贸区概念的推动。”国都证券策略分析师肖世俊指出。
SSE180交通运输指数 今日收涨1.87%；商业类指数 亦上涨1.46%。
中国国家统计局周二公布，1-7月份，全国规模以上工业企业实现利润总额30,032.2亿元人民币，比去年同期增长11.1%。增速与1-6月份持平。其中主营活动利润31,346.8亿元，比去年同期增长5.1%，增速比1-6月回落2.1个百分点。
中国商务部网站上周发布新闻稿称，国务院近日正式批准设立中国（上海）自由贸易试验区。国务院常务会议此前于7月3日讨论并原则通过了该试验区总体方案草案。
沪深300指数 收涨0.23%，报2,340.881点；沪深300指数期货主力9月合约 尾盘报2,338.2点，涨0.05%，成交646,094手。(完) (发稿 徐永; 审校 张喜良)
(除特别说明外，均为GMT时间) 1230 - 商务部公布2月个人所得 -- - 美国联邦储备理事会(美联储，FED)公布美国工业生产和产能利用年度指标修正。 1600 - 农业部公布季度谷物库存报告以及种植预测报告。 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李爽 审校 许娜)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月27日当周 3月31日(五) 0000 新西兰NBNZ企业经济信心指数 3月 -- 16.6% 企业自身活动指数 -- 37.2% 0030 澳洲民间信贷 2月 -- +0.2% 房屋信贷 -- +0.5% 4月3日当周 4月2日(日) 2330 澳洲AIG制造业指数
* 欧元兑美元跌至15日低点 * 美国公债收益率攀升，技术性交易促使欧元被进一步抛售 * 特朗普政府试图喊低美元，但未达效果 (新增文末表格) 路透纽约3月30日 - 美元升至两周高位，技术性交易、强劲的美国经济数据，以及欧元 区经济可能持续疲弱合力打压欧元。 分析师表示，欧元兑美元跌穿1.07美元附近的重要技术水准，触动交易商的卖单。欧元 跌至3月15日来最低的1.0681美元。 欧元走势也带动美元兑一篮子主要货币 的升势。美元指数在欧元大跌前小涨，之 后升至3月16日来最高的100.52。 Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高， 以及油价上扬带动的石油相关货币走强，一道令欧元跌穿支撑位。 今日稍早公布的数据显示，3月德国和西班牙消费者通胀放缓程度较预期严重，令投资 人担心欧元区经济成长迟滞可能持续，这已经令欧元走软。