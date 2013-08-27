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货币新闻 | 2013年 8月 27日 星期二 15:16 BJT

印度卢比汇率：卢比略缩减跌幅，交易商称央行入市干预

路透孟买8月27日 - 三名交易商周二对路透表示，印度央行可能从65.90水准开始通过国有银行卖出美元，以遏制卢比进一步走贬。

这样的美元卖盘帮助印度卢比扳回一些失地，0705GMT卢比/美元 报65.65/66，但较周一收盘价64.30/31仍大幅贬值。稍早卢比一度触及65.93的纪录新低。

然而交易商不排除今天稍晚卢比/美元触及66的可能，因进口商月底的美元需求继续打压卢比。(完)

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