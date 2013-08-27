版本:
中国
货币新闻 | 2013年 8月 27日 星期二 15:37 BJT

南非股市：连续第三日触及纪录高位

路透约翰内斯堡8月27日 - 南非股市周二小升，连续第三个交易日触及纪录高位，南非兰特汇率走贬，协助提振Impala Platinum 等跌深个股。

指标Top-40指数 升至纪录高位38,964.42，综合指数 高见43,345.27。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐