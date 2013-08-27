香港个股：人保称费率市场化将提高寿险盈利性，与AIG合营明年运作

* 人保集团料费率市场化将提高寿险盈利性

* 人保寿险与AIG合资公司料明年首季投入运作

* 中国财险上半年净利胜预期，获投行上调盈利预测及目标价

* 中国财险午盘逆市大涨逾7%，触及约五个月高位

路透香港8月27日 - 中国已实施普通型人身保险费率改革，按保费计为中国第五大人身险公司--中国人民保险集团 周二称，费率市场化将大大提高其寿险的盈利性，因此将大力推进传统业务的发展。

人保集团并称，预期人保寿险与美国国际集团(AIG) 的合资公司将于明年首季投入运作。

中国自本月初放开人身保险预定利率限制，新造保单的法定评估利率由原来2.5%升至3.5%，10年及以上的上限为法定评估利率1.15倍，大约为4%。

人保集团执行董事兼人保寿险总裁李良温在记者会上称，从资本金的释放、新业务占用资本比例下降以及偿付能力提高来说，是次改革对行业影响正面，但对一些老企业或者传统业务量大的公司来说，未来的发展处于两难境地。

他说，“对人保来说，由于传统业务比例非常小，未来将大力发展此类业务，且今后对公司的盈利性会得到大幅提高。

他并指出，“费率在3.5%，仍然会有比较好的利润率。”

人保集团此前公布，今年上半年的年化总投资收益率为5.6%，高于行业4.9%的水平；净投资收益率4.6%，以此计算新造人寿保单亦有一定获利空间。

今年上半年，人保寿险的原保费收入为377亿元人民币，同比下降12%，市场占有率为6%；其中，分红型保险的占比为89%，传统型保险占比7.5%。

**与AIG合资待最后核准**

李良温并称，人保寿险与AIG组建合资公司一事仍待有关部门最后核准，双方目前在产品开发模式已做好充分准备，获得批准后可马上开业，希望合资公司于明年首季正式投入运作。

人保寿险与AIG的合资协议主要包括，在大城市开展代理销售保险产品并收取保险费，以及就合资公司销售的产品开展再保险合作。

人保集团此前公布，今年上半年净利7.54亿元，同比增长53%，主要由非寿险分支--中国财险 的获利带动，人保寿险的经营利润只有10亿元。

中国财险上半年净利76.3亿元，同比增长17%，优于市场预期，主要由于投资收益增加以及承保利润稳定。而最令分析师喜出望外的是综合成本率只有93.6%，明显好于同业。

中国财险总裁王银成称，下半年继续优化费用结构，有效控制运营成本，并深化理赔垂直管理，目标将综合成本率保持在大约95%的水平。

于6月末的偿付能力充足率，人保集团为213%，中国财险为195%，人保寿险在183%。

投行摩根士丹利稍早将中国财险2013-14年度盈利预测分别提高14%及13%，目标价由11.2港元升至12.4港元。