欧元债市：意大利公债收益率上涨，政府内部紧张情势加剧

意大利10年期公债收益率 上升4个基点，报4.43%，与可比德债的利差扩大至254个基点。

“对执政联盟的疑虑挥之不去，加上有债券供应登场，暗示近期意大利公债很难有所进展，”RIA Capital Markets分析师Nick Stamenkovic称。

意大利周二将发售最高30亿欧元零息债券(CTZ)和最高10亿欧元的与欧元区通胀连结债券，但对市场信心的真正测试，则是周四最高60亿欧元的五年期和10年期债券发售。

西班牙10年期公债收益率 也升4个基点，报4.51%，交易商称，在西班牙和意大利两国债券利差周一缩减至一年半来最窄的8个基点后，出现获利了结，押注西班牙债券表现将优于意大利。

德债期货 上升8个跳动点至140.13，德国10年期现券收益率 略跌，报1.89%，略脱离上周触及的一年半高点1.98%。(完)

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