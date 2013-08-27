人民币衍生品：美元掉期升水全线下行短端领跌，因人民币资金面趋松

路透北京8月27日 - 中国境内美元兑人民币掉期升水近日在短端带领下全线下行，反映人民币相对美元资金面趋于宽松。后期若人民币短期限资金进一步放松，可能会使掉期曲线失去支撑而进一步下探。

交易员分析，本月外汇占款可能迎来回升已经令人民币资金面改善，而央行仍滚动进行逆回购，都造成货币市场中短期限资金显宽松，融出意愿较高。而美元方面，美国退出QE（量化宽松）的预期升温，且境内的美元存量下降，则造成流动性相对偏紧的状况。

“加上客户有一些小的远期结汇盘，也都造成了掉期升水下降的情况。”上海一股份行外汇交易员说，“这一波掉下来还是比较厉害的，看到整条曲线都有明显下降。”

北京时间15:33，美元兑人民币隔夜掉期升水 报2.0点，一年期升水 报870点。

交易员认为，这一波美元兑人民币掉期远端的抛压主要来自各行的货币市场台子。由于前期境内美元流动性相对充裕，在人民币升值预期影响下，企业采取“负债外币化、资产本币化”财务操作，在掉期上近端卖出美元换取人民币、远端反向换回；但近期受前述原因影响，在近端卖出更为宽松的人民币需求更盛，使整条曲线面临向下的压力。

上述交易员解释，一年期升水今天在900点左右，按一年365天计，相当于1天期在2.4-2.5个点，而目前隔夜的掉期升水点数实际成交在2个点，支撑已经较弱，“如果短端继续下降，那中长端肯定支撑不住。”

而来自外汇交易的需求则与即期市场有关。人民币兑美元即期市场本月在一路升至6.12元后遇到较强阻力。由于中间价缺乏方向指引，近日即期陷入窄幅波动，结购汇互相牵制。