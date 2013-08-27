台湾汇市：台币兑美元收贬，新兴亚洲货币出现新一轮贬势

路透台北8月27日 - 台币兑美元 周二收贬4.5分。交易员表示，亚洲股市受美国暗示可能对叙利 亚政府采取军事行动影响普遍下跌，外资在台股也转买为卖并小量汇出，午后台币走势略为疲弱，但出口商在 29.990上方仍挂有大量卖单令台币获得支撑，惟央行终场进场调节让台币转为收贬。 汇银人士表示，国际美元未因疲弱的耐久财订单数据而走弱，反而是新兴市场货币又纷纷下跌，包括印度 卢比、土耳其里拉盘中均触及纪录新低，台币亦随韩元走弱。惟出口商月底的抛汇卖压足以抵销外资卖超台股 后汇出的美元需求，除非国际间对美联储缩减QE(量化宽松)规模出现新预期，否则明日台币兑美元的实质交投 区间将不脱在29.970-29.990。 “外资有些汇出，但也抵不过出口商的月底卖压。”一位本地大型公股银行交易员说。 另一外商银行交易员则称，台币兑美元先前受央行的政策管控，8月以来实质交投区间不脱在29.930-29.9 80狭幅区间内，交易盘难有发挥空间，“根本没什么波动，已经死掉了。” 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，交易员表示，国际美元走强，美元/台币各天期换汇点折 价幅度缩小，美元/台币指标一个月期报在-0.035/-0.025，上日在-0.055/-0.040。尾盘报价 来 到29.960/29.990左右，上日收在29.910附近。 印度卢比周二触及纪录低点，引领新兴亚洲货币跌势，多支东南亚货币跌至多年低点，因市场担心美国可 能对叙利亚政府采取军事行动，打击市场的风险意愿。 台股 周二收低0.94%，报7,820.84点。台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股卖超6.95 亿台币，转买为卖；上日为买超2.97亿台币。 本周全球重要数据及事件： 周二美国消费者信心指数。 周四美国GDP年增率、一周初请失业金人数、巴西央行公布利率决议。 周五美国个人消费支出物价指数。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.060 30.015 29.971-30.060 30.020 5.14 4.81 元太外汇经纪公司 30.045 30.010 29.972-30.045 30.010 2.51 2.10 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.035/-0.025 -0.055/-0.040 美元/台币六个月期 -0.160/-0.140 -0.170/-0.140 (完)