台湾汇市：台币兑美元收贬，新兴亚洲货币出现新一轮贬势

路透台北8月27日 - 台币兑美元 周二收贬4.5分。交易员表示，亚洲股市受美国暗示可能对叙利
亚政府采取军事行动影响普遍下跌，外资在台股也转买为卖并小量汇出，午后台币走势略为疲弱，但出口商在
29.990上方仍挂有大量卖单令台币获得支撑，惟央行终场进场调节让台币转为收贬。
汇银人士表示，国际美元未因疲弱的耐久财订单数据而走弱，反而是新兴市场货币又纷纷下跌，包括印度
卢比、土耳其里拉盘中均触及纪录新低，台币亦随韩元走弱。惟出口商月底的抛汇卖压足以抵销外资卖超台股
后汇出的美元需求，除非国际间对美联储缩减QE(量化宽松)规模出现新预期，否则明日台币兑美元的实质交投
区间将不脱在29.970-29.990。
“外资有些汇出，但也抵不过出口商的月底卖压。”一位本地大型公股银行交易员说。
另一外商银行交易员则称，台币兑美元先前受央行的政策管控，8月以来实质交投区间不脱在29.930-29.9
80狭幅区间内，交易盘难有发挥空间，“根本没什么波动，已经死掉了。”
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，交易员表示，国际美元走强，美元/台币各天期换汇点折
价幅度缩小，美元/台币指标一个月期报在-0.035/-0.025，上日在-0.055/-0.040。尾盘报价 来
到29.960/29.990左右，上日收在29.910附近。
印度卢比周二触及纪录低点，引领新兴亚洲货币跌势，多支东南亚货币跌至多年低点，因市场担心美国可
能对叙利亚政府采取军事行动，打击市场的风险意愿。
台股 周二收低0.94%，报7,820.84点。台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股卖超6.95
亿台币，转买为卖；上日为买超2.97亿台币。
本周全球重要数据及事件：
周二美国消费者信心指数。
周四美国GDP年增率、一周初请失业金人数、巴西央行公布利率决议。
周五美国个人消费支出物价指数。
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16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
元 亿美元
报价
台北外汇经纪公司 30.060 30.015 29.971-30.060 30.020 5.14 4.81
元太外汇经纪公司 30.045 30.010 29.972-30.045 30.010 2.51 2.10
无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
美元/台币一个月期 -0.035/-0.025 -0.055/-0.040
美元/台币六个月期 -0.160/-0.140 -0.170/-0.140
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