中国债市：利率互换窄幅波动，公开市场操作符合预期机构观望情绪不减

路透上海8月27日 - 中国人民币利率互换(IRS)曲线 周二小幅波动。交易员表示，机构对央行公开市场“锁长放短”操作早有预期，IRS走势并未因此掀起波澜；月末银行间流动性虽未大幅收紧，但七天回购利率仍处于相对高位，机构交投意愿受限，市场成交略显清淡。

“今天IRS基本上没动，资金宽松，但fixing还挺高的，机构成交意愿也不是很强，都在观望之中。”上海一银行交易员称，央行公开市场央票续作与逆回购操作已然在机构预期之内，市场影响边际效应逐步递减。

中国银行间货币市场周二14天期以内短期限资金显宽松，融出意愿较高，因央行公开市场滚动逆回购操作，及今日500亿元人民币国库现金定存招标助力流动性。不过，受开盘定价较高影响，七天品种回购利率上行近20个基点(bp)。

对于IRS未来走势，上海另一银行交易员则指出，短期内估计跨月前七天回购利率一时难以大幅回落，跨月以后IRS能否下行仍需进一步观察，“IRS有没有下行空间，还是要看跨月后的回购利率水平，如果还是在4.0%， 那下行空间也不大。”他称。

虽临近月末但银行间流动性并未大幅收紧，中国央行公开市场在昨日续做三年央票之后，周二进行了缩量逆回购操作，延续此前“锁长放短”的组合操作模式，进一步巩固和稳定市场预期。不过，央行维持资金面紧平衡的思路并未发生根本改变，通过“锁长放短”灵活操作，央行掌握了调节流动性较为充分的主动权。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.0980/4.1980 4.0460/4.1360 4.1080/4.1960 4.2260/4.3220 4.2525/4.5350

上日 4.0960/4.1980 4.0497/4.1320 4.1000/4.1880 4.2280/4.3160 4.2775/4.5175

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变化 +0.0020/+0.0000 -0.0037/+0.0040 +0.0080/+0.0080 -0.0020/+0.0060 -0.0250/+0.0175

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。