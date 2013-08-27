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货币新闻 | 2013年 8月 27日 星期二 16:14 BJT

香港股市：收跌，因投资者对上日涨势获利了结

路透香港8月27日 - 香港股市周二下跌，因一系列企业财报公布在即，且投资者锁定上一日获利，同时美国有可能对叙利亚采取军事行动的不确定性也拖累市场。

恒生指数 周二收跌0.6%报21,874.77点，恒生国企指数 收跌0.9%。

农业银行 、中国人寿 、民生银行 和中联重科 等公司即将于周三公布财报。(完)

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