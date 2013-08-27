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货币新闻 | 2013年 8月 27日 星期二 16:39 BJT

印度卢比汇率：卢比兑美元跌破66创纪录新低，国内股市暴跌引发外资抛售

路透8月27日 - 周二印度卢比兑美元跌破心理关口66，创出纪录低位，因股市急跌激发寻求退出市场的外资基金的美元需求，同时月底进口商的美元买需也冲击市场。

卢比兑美元 在0822GMT报65.98/66.00，此前创出纪录低位66.0750，较周一收盘价下跌逾2.6%。

印度股市 下跌3%，此前国会下议院通过一项价值近200亿美元、向穷人提供低价粮食的计划，市场担心这会加剧印度财政赤字。(完)

(编译 田建华; 审校)

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