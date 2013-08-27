更新版 1-中国汇市：人民币收盘微升，中间价难觅方向成交热情降温

* 人民币即期收盘微升 * 交投清淡，成交额缩至125亿美元 * 中间价难觅方向 (更新收盘报价) 路透北京8月27日 - 人民币兑美元即期 周二收盘微升。中间价微幅走低，未 给市场提供方向，客盘表现较此前几天清淡，全天成交额萎缩至125亿美元。 交易人士说，本月以来即期始终难以升破6.12元强阻力位，在该价位上下方都有市场力 量形成牵制。从预期上后市看法偏多，但无奈中间价风平浪静，短期还是以不升不贬的预期 进行操作较为保险。 一国有大行交易员表示，市场近几个交易日有所降温，感觉流动性变差，市场变得“很 薄”，不大的结购汇都会引起波动。后市觉得还有升值压力，但还要看中间价行事。 中国境内美元兑人民币掉期升水近日在短端带领下全线下行，反映人民币相对美元资金 面趋于宽松。后期若人民币短期限资金进一步放松，可能会使掉期曲线失去支撑而进一步下 探。 东京汇市日圆周二亚洲盘中小幅上涨，因市场担心美国可能越来越接近对叙利亚政府疑 似使用化学武器而采取军事行动，导致冒险意愿受到打击。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1217 6.1225 0.01% 中间价 6.1688 6.1680 -0.01% 成交额 125亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.78% (上限±1 日高 日低 %) 日内波动幅度(pips) 32 6.1205 6.1237 2013年来即期升贬值幅度 1.77% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF 890 XS> 离岸人民币市场,北京时间16:35 今日 上日 1年期NDF 6.2364/04 6.2340 CNH即期 6.1150/56 6.1110 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李然; 审校 林高丽)