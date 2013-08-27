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亚洲 | 2013年 8月 27日 星期二 16:44 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收盘微升，中间价难觅方向成交热情降温

* 人民币即期收盘微升
    * 交投清淡，成交额缩至125亿美元
    * 中间价难觅方向

 (更新收盘报价)
    路透北京8月27日 - 人民币兑美元即期 周二收盘微升。中间价微幅走低，未
给市场提供方向，客盘表现较此前几天清淡，全天成交额萎缩至125亿美元。
    
    交易人士说，本月以来即期始终难以升破6.12元强阻力位，在该价位上下方都有市场力
量形成牵制。从预期上后市看法偏多，但无奈中间价风平浪静，短期还是以不升不贬的预期
进行操作较为保险。
    
    一国有大行交易员表示，市场近几个交易日有所降温，感觉流动性变差，市场变得“很
薄”，不大的结购汇都会引起波动。后市觉得还有升值压力，但还要看中间价行事。
    
    中国境内美元兑人民币掉期升水近日在短端带领下全线下行，反映人民币相对美元资金
面趋于宽松。后期若人民币短期限资金进一步放松，可能会使掉期曲线失去支撑而进一步下
探。 
      
    东京汇市日圆周二亚洲盘中小幅上涨，因市场担心美国可能越来越接近对叙利亚政府疑
似使用化学武器而采取军事行动，导致冒险意愿受到打击。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
 在岸市场人民币兑美元                    今日         上日      升贬
            即期成交价格               6.1217        6.1225    0.01%
                  中间价               6.1688        6.1680    -0.01%
            成交额                    125亿美元                   
                                                                  
          日内相对于中间价最大波幅  0.78% (上限±1    日高      日低
                                          %)                  
                日内波动幅度(pips)        32         6.1205    6.1237
            2013年来即期升贬值幅度      1.77%                         
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF       890                      
                               XS>                            
                                                                  
 离岸人民币市场,北京时间16:35            今日         上日        
             1年期NDF                 6.2364/04      6.2340       
                     CNH即期          6.1150/56      6.1110       
    
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)    

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 (发稿 李然; 审校 林高丽)

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