中国公开市场：今日仍可上报正/逆回购，及三个月央票需求--业内人士

港报社评：驸马斗赢国师，＂美国优先＂调整--信报4月10日
国家主席习近平在佛罗里达州海湖庄园跟美国总统特朗普谈笑用餐，席上那位白宫新主人则是同一时间谈笑用兵，下令发射五十九支战斧巡航导弹轰炸敍利亚政府一个空军基地，报复该国政府军涉嫌发动化武攻击平民。此举被解读为一石二鸟，一方面固然是针对敍利亚总统巴沙尔（Bashar al-Assad）来个小惩大诫，警告对方不要再野蛮地利用毒气来杀害无辜百姓，连小孩也遭殃；另一方面是要向中国和北韩发出讯息，美国不会坐视朝鲜半岛局势恶化。
路透上海8月28日 - 业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正/逆回购，和三个月央票需求。其中正回购期限为28天，逆回购期限14天。
虽临近月末但银行间流动性并未大幅收紧，中国央行公开市场继本周一续做三年央票之后，周二进行了缩量逆回购操作，延续此前“锁长放短”的组合操作模式，进一步巩固和稳定市场预期。不过，央行维持资金面紧平衡的思路并未发生根本改变，通过“锁长放短”灵活操作，央行掌握了调节流动性较为充分的主动权。
中国央行公开市场上周延续逆回购操作，净投放规模增逾五成至720亿元人民币，以缓和缴税及月末因素对短期资金面的冲击。但逆回购增量仍难满足市场需求以及利率未再下行，均显示央行中性偏谨慎的货币政策基调未有调整。
公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。
为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。不过进入6月份，资金面紧张形势不断加剧，外汇占款趋减，央行先后暂停了正回购操作和央票发行，之后又于7月30日重启逆回购操作。同时7月又现创新之举，对部分已到期的三年期央票进行续发。 (完)
**央行公开市场相关报导 **公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
国家主席习近平在佛罗里达州海湖庄园跟美国总统特朗普谈笑用餐，席上那位白宫新主人则是同一时间谈笑用兵，下令发射五十九支战斧巡航导弹轰炸敍利亚政府一个空军基地，报复该国政府军涉嫌发动化武攻击平民。此举被解读为一石二鸟，一方面固然是针对敍利亚总统巴沙尔（Bashar al-Assad）来个小惩大诫，警告对方不要再野蛮地利用毒气来杀害无辜百姓，连小孩也遭殃；另一方面是要向中国和北韩发出讯息，美国不会坐视朝鲜半岛局势恶化。
候任特首林郑月娥前往北京，接受中央任命，成为香港第五任特首。与此同时，候任行政长官办公室也初步接触多名民主派议员，邀约他们稍后与林太会晤。林太表示希望修补社会撕裂，自然需要跟民主派沟通，现在的问题，是民主派打算如何接过林太的橄榄枝。纵观近日形势发展，民主派虽然也愿意向林太释出善意，然而除了重申基本政治立场，在具体合作方面未见任何通盘策略。当前的政治缓和气氛得来不易，各方应当好好把握，勿让修补撕裂的机会白白流走。民主派是时候改变被动思维，制订全面策略，在坚持民主理念之余，积极思考如何跟来届政府策略性合作。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)