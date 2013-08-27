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货币新闻 | 2013年 8月 27日 星期二 17:25 BJT

西班牙数据：2012年GDP萎缩幅度修正为1.6%，大于前值

路透马德里8月27日 - 根据西班牙官方统计机构INE周二公布的国内生产总值(GDP)修正值数据，西班牙2012年经济萎缩1.6%，跌幅大于先前公布的1.4%。

INE指出，这项修正将影响到季度数据与2012年相较的结果，特别是2013年第二季的相较数据。2013年第二季数据将在8月29日公布。

2011、2010年和2009的GDP数据亦修正，但只有2009年修正值为终值。INE指出，西班牙2011年经济成长率仅0.1%，原先公布为0.4%。(完) (编译 蔡美珍；审校 郑茵)

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