中国债市：现券转而震荡，资金中枢持续处于高位实难根本提振需求

路透北京8月27日 - 中国银行间债市周二现券转而震荡。市场人士表示，虽然央行公开市场延续“锁长放短”操作符合机构预期，但资金中枢持续处于高位，需求实难得到根本提振，致先前暖势未能延续，现券收益率转而小幅波动。

“现券波澜不惊，大家心态很微妙，（收益率）上得多了大家就希望下，有人收也有人卖，跟风不厉害。”上海一国有银行交易员称，“主要还是交易盘倒，投资盘还没怎么出来。”

她进一步指出，无论是月末还是下周准备金清算，都可能扰动资金面，市场密切关注着新债供给的规模。虽然并不认为短期会形成趋势性行情，但总体市场气氛还是偏弱。

上海一大型银行资深交易员则表示，基准七天资金利率水平仍高，限制了现券收益率下探空间；预计之后新债供求情况不会似月初那般糟糕，现券随之震荡的可能性更大一些。随着年末临近，机构国开债投资额度的使用渐多，或与其他政策性银行金融债走出分离走势。

虽临近月末但银行间流动性并未大幅收紧，中国央行公开市场在昨日续做三年央票之后，周二进行了缩量逆回购操作，延续此前“锁长放短”的组合操作模式，进一步巩固和稳定市场预期。

剩余期限约9.74年的固息国债130011券最新成交对应收益率 在3.96%，上日尾盘报3.94%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.0201 4.2496

上日 3.0547 4.0596

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 3.8518/3.7873 国债参考率报价 3.5736/3.4936 金融债参考率报价 4.3244/4.2644(完)

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