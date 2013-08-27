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债券 | 2013年 8月 27日 星期二 18:12 BJT

更正(官方)-欧元债市：西班牙发售40亿欧元国库券，平均收益率下滑

(更正：西班牙财政部更正三个月国库券金额改为“11亿欧元”，非“10亿欧元”，收益率改为“0.162%”，非“0.155%”，投标倍数改为“4.1倍”，非“4.5倍”)

路透马德里8月27日 - 西班牙周二售出41亿欧元(53.5亿美元)国库券，略高于目标区间，因在意大利政治紧张情势升级之际，投资者依然看好西班牙。

西班牙财政部此前计划售出30-40亿欧元的三个月和九个月期国库券。

西班牙财政部售出11亿欧元三个月国库券，平均收益率为0.162%，低于7月23日上次发行同期限国库券的0.442%。投标倍数为4.1倍，上个月为4倍。

周二同时售出30亿欧元九个月期国库券，平均收益率为1.089%，上次标售为1.152%。投标倍数为1.9倍，上次标售为2.3倍。(完)

(编译 田建华; 审校 李婷仪)

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