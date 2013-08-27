更正(官方)-欧元债市：西班牙发售40亿欧元国库券，平均收益率下滑

西班牙财政部此前计划售出30-40亿欧元的三个月和九个月期国库券。

西班牙财政部售出11亿欧元三个月国库券，平均收益率为0.162%，低于7月23日上次发行同期限国库券的0.442%。投标倍数为4.1倍，上个月为4倍。