欧洲汇市：英镑下跌，投资者预期央行总裁卡尼演讲将重申温和立场

英镑/美元 跌0.4%报1.5509美元，接近今日盘中触及的8月中以来低点1.5506，跌破200日移动均线所在的1.5514初步支撑位。

欧元/英镑 涨0.1%至0.8593英镑，接近今日触及的8月9日以来高位0.8617。技术图表显示初步阻力位在4月17日所及高点0.8637。

欧元兑英镑走坚，之前数据显示，德国8月企业信心升至逾一年高位。

“在卡尼讲话之前，英镑有一点走软，”FxPro市场分析主管Angus Campbell说。

“由于英镑自8月初以来的反弹十分强劲，交易员也许正在回到现实中，并考虑卡尼可能会用言辞打压升息预期，并重申他在前瞻指引中持宽松立场的原因。”

摩根士丹利分析师表示，“英国央行若再传出温和言辞”，将拖累英镑，“我们保持英镑/美元空头仓位...预计初步下滑会跌破1.5540至1.5265。”(完)

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