欧洲汇市：英镑下跌，投资者预期央行总裁卡尼演讲将重申温和立场

标题新闻：eNCA电视报导南非总统祖马任命曾担任内政部长的Malusi Gigaba为新财长，替换戈尔丹
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
英镑/美元 跌0.4%报1.5509美元，接近今日盘中触及的8月中以来低点1.5506，跌破200日移动均线所在的1.5514初步支撑位。
欧元/英镑 涨0.1%至0.8593英镑，接近今日触及的8月9日以来高位0.8617。技术图表显示初步阻力位在4月17日所及高点0.8637。
欧元兑英镑走坚，之前数据显示，德国8月企业信心升至逾一年高位。
“在卡尼讲话之前，英镑有一点走软，”FxPro市场分析主管Angus Campbell说。
“由于英镑自8月初以来的反弹十分强劲，交易员也许正在回到现实中，并考虑卡尼可能会用言辞打压升息预期，并重申他在前瞻指引中持宽松立场的原因。”
摩根士丹利分析师表示，“英国央行若再传出温和言辞”，将拖累英镑，“我们保持英镑/美元空头仓位...预计初步下滑会跌破1.5540至1.5265。”(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
国际汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 瑞郎报导
澳元报导 加元报导
人民币报导 台币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价
(编译 梁睿雪/郑茵 审校 蔡美珍/孙茉莉)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选