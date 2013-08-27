更新版 1-中国货币市场：短期限资金融出意愿较高，逆回购+国库现金定存助力

(新增收盘报价)

路透北京8月27日 - 中国银行间货币市场周二14天期以内短期限资金显宽松，融出意愿较高，因央行公开市场滚动逆回购操作，及今日500亿元人民币国库现金定存招标助力流动性。不过，受开盘定价较高影响，七天品种回购利率上行近20个基点(bp)。

交易员并指出，依赖逆回购连续进行，央行比较有效地稳定了机构对资金面的短期预期，若无意外平稳跨过月末应无大碍。

“隔夜肯定是供大于求的，七天一度不是那么好借，不过现在好多了，14天和七天也都能满足需求。”上海一券商交易员称。

尽管近期资金偏紧已有所缓和，但中国财政部周二招标的三个月期国库现金定存中标利率仍稍高于上次水平。市场人士指出，自6月“钱荒”后银行开始被迫压缩同业业务杠杆，对其他渠道的存款补充需求因此提升，国库现金定存持续受青睐。

上述交易员并表示，昨日央行到期续做515亿元三年期央票，还是符合市场预期的，所以对流动性没造成什么影响，“感觉现在逆回购的滚动操作，稳定了大家的预期，不过也就是说大家对逆回购的依赖性很强。”

央行公告显示，周二公开市场进行290亿元人民币七天期逆回购，操作量低于上周二的360亿元，中标利率则持平于3.90%。

央行周一在公开市场对周二到期的800亿元三年期央票进行了部分续做，规模为515亿元，利率持平于上次续做的3.50%。交易人士认为，由于市场之前对央票续做已经有一定预期，在短期银行间市场流动性并无大碍的情况下，央行“锁长放短”维稳资金面基调延续，有助于进一步稳定市场预期。

今日银行间市场质押式回购总成交量为4,999.31亿元人民币，较上日的5,627.15亿元减少逾一成；其中七天品种成交790.89亿元，亦低于上日的1,014.97亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:18 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交金额 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 3.0201 3.0547 -3.46 4,020.34 七天 4.2496 4.0596 +19.00 790.89 14天 5.2479 5.1904 +5.75 117.30 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.4500 2.5900 -79.00 2,129.57 七天 3.9450 3.6000 +10.00 246.09 14天 4.0000 4.1000 -10.00 16.44 回购定盘利率 其中:隔夜 3.0500 3.1000 -5.00 七天 4.3200 4.0800 +24.00 14天 5.4200 5.2170 +20.30 Shibor 其中:隔夜 3.0060 3.0370 -3.10 七天 4.2090 4.0230 +18.60 三个月 4.6609 4.6619 -0.10 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----(完) (发稿 康熙泽/曹巍浩; 审校 张喜良)