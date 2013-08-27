《中国企业债发行日程表》--8月27日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 铜陵市 15 7 6.98% AA 8/26-8/28 国开证券 建设投资控股 （第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 钦州滨海新城 9 7 *7.00% AA 8/27-9/2 国海证券 资产管理有限公司 （第3-7年末每年偿还20%本金/以国有土地使用权提供担保) =================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 无 =================================================================================== 注:*表示新增.(完) (整理 曹巍浩；审校 曾祥进)