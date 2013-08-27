中国汽车：未来五年市场增速放缓至5-7%，企业成败悬殊--艾睿铂

路透上海8月27日 - 全球商业咨询公司艾睿铂（AlixPartners)周二发布2013年中国汽车市场展望报告预计，随着中国市场的基数提高，未来五年增长率将有所放缓，维持在约5-7%的水平，各整车厂之间的差距正在拉大。

艾睿铂通过访谈超过100位中国汽车业的资深高管后，发布上述展望报告。报告认为，在生产方面，争夺中国市场占有率的竞争日益激烈，而本土整车厂的产能过剩问题仍然十分严峻。

艾睿铂上海公司董事李丽华指出，国内整车厂因没有全球化平台，而国际车厂销售策略较激进，承受压力不断增大。

报告称，中国整车厂的平均产能利用率维持在65%以下，而行业获取稳定利润的标准水平则需要达到80%的产能利用率，企业风险在加大。中国市场上的全球品牌胜负明显，领先品牌不断增加其在市场的占有率，而落后品牌不是日益衰退，就是难以维持二、三线地位。

中国整车厂在微型面包车、多用途车（MPV）和运动型车（SUV）方面仍占据主导地位，但在核心轿车市场逐年缓慢地失去份额。在越野车领域，长城汽车 盈利能力保持领先地位。