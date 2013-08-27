欧元债市：意大利标售两年期公债，收益率略见上扬

意大利发行两年期零票息公债，金额29.8亿欧元，另外发行两档2018年及2026年到期的通膨保值BTPei债券，金额共10亿欧元。

财政部周二原订发行目标为40亿欧元，明日将标售85亿欧元六个月期国库券，周四发行五年期及10年期BTP债券，金额最高60亿欧元。

意大利政局不稳的疑虑，最近几日已推升意大利公债收益率，抵销欧洲经济复苏迹象为二线国家债券带来的利好效应。

但周二发行的两档通膨保值债券，收益率低于上次在6月底的标售水准。(完) (编译 蔡美珍；审校 沈以文)