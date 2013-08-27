欧元债市：意大利标售两年期公债，收益率略见上扬

标题新闻：eNCA电视报导南非总统祖马任命曾担任内政部长的Malusi Gigaba为新财长，替换戈尔丹
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路透米兰8月27日 - 意大利周二标售两年期公债，收益率为1.87%，略高于一个月前水准，反映出投资人忧心意大利执政联盟可能爆发危机。
意大利发行两年期零票息公债，金额29.8亿欧元，另外发行两档2018年及2026年到期的通膨保值BTPei债券，金额共10亿欧元。
财政部周二原订发行目标为40亿欧元，明日将标售85亿欧元六个月期国库券，周四发行五年期及10年期BTP债券，金额最高60亿欧元。
意大利政局不稳的疑虑，最近几日已推升意大利公债收益率，抵销欧洲经济复苏迹象为二线国家债券带来的利好效应。
但周二发行的两档通膨保值债券，收益率低于上次在6月底的标售水准。(完) (编译 蔡美珍；审校 沈以文)
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