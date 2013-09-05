《中国金融分析》大额存单冲击负债端，银行取向现差异

* 利率市场化工具--大额定期存单NCDs来袭

* 对银行总体影响负面，激发差异化倾向

* 主动负债型银行：讲求资产负债的精准匹配

* 被动负债型银行：发掘既有网点优势

撰稿 张胜男

路透北京9月5日 - 大额可转让定期存单（NCDs）这一调整银行负债的利器，在正式面世之前，获得了中国主要银行不同的态度反馈--有的摩拳擦掌，有的意兴阑珊。面对利率市场化的冲击，银行的差异化经营思路已见端倪。

主动负债还是被动负债，归根结底是对中国银行业立行之本--拉存款的态度。被称为“宇宙行”的工商银行 以被动负债型银行自居，而以国国际业务见长的中国银行 为代表的网点优势不足的银行则希望主动负债，用高成本倒逼高利差。

路透稍早报导，五家大型国有商业银行已经将发行大额可转让同业定期存单(NCDs)的方案上报到央行，首批最早有望在9月面世。

其后，在中资银行的中期业绩说明会上，该消息成为媒体追问的热点之一。先是建设银行 高管承认央行正向银行征求发行CD意见，建行也提供了一些资料和准备；之后中国银行表示，已向央行提交了申请，并且相信中行肯定是第一批。而工商银行的董事长姜建清却否认有这回事。

以大型银行为代表的对NCDs的不同反应也彰显出，在利率市场化冲击下，商业银行对负债业务的不同倾向。

“如果所有银行的选择是一致的，那才说明效率有问题。”中国社科院金融研究所银行研究室主任曾刚表示，“有存款优势的银行对NCDs肯定没那么冲动。”

上海某大型券商银行业分析师则指出，NCDs对银行业来讲，是负面的，因为它就是利率市场化，是要提高银行负债成本的。只要存款不紧张的银行都不会有太大动力。而负债端优势越强的银行，边际影响越大。

当然，在银行推出NCDs试点的初期，预计只有商业银行和保险公司才能投资，市场影响力有限。要待NCDs扩展至企业存款时，其对利率市场化的作用才更具意义。

中国利率市场化历经20年缓慢发展，最近两年贷款端放松力度加快，现在终于只剩下存款端管制利率这“最后一块大石头”；而同时，中国大型国有商业银行自06、07年集中上市后，每年利润增长20-30%，市场上的批评声指他们躺着也能赚利差、同质化经营、反应迟钝。

曾刚并称，对资金相对缺乏的银行来说，吸收NCDs肯定比开拓网点拉存款成本低。但经过一段时间的利率市场化操作，未来的竞争优势会改变，现在的存款优势银行可能优势会丧失，而主动负债能力强的银行显然市场化能力会更强，因为他们从来没有寄望低成本存款。

“中行肯定积极，我们没有网点优势，而且在海外有丰富的CD发行经验，当然愿意向主动负债型转变。”中国银行某高管称。

作为四大国有银行之一的中行都希望转型主动负债，更不用说缺乏网点优势的股份制银行了。而另一方面，存贷比只有30%左右的邮储银行、地方农村商业银行手里却握有大把的现金。合理调配资金提高效率，在NCDs与ABS（资产证券化）的共同推动下，现有金融竞争格局有望改变。

**主动负债：讲求资产负债的精准匹配**

所谓主动负债的操作思路，通俗点说，就是有一笔资产的同时，再去找负债与之匹配，尽量减少单纯负债。类似理财产品的资金池-资产池匹配法则，考验的是花钱的技巧。

某股份制银行同业业务资深人士表示，利率市场化之后，吸收一笔存款的时候，就要知道这笔资产有没有运用。

“没有运用，我吸收这笔存款进来就是赔钱的，所以将来资产负债一定要同时匹配着做。我要放一笔贷款了，那我就去吸收一笔存款，或者说这笔存款能运用，我才去吸收这笔存款。”他表示。

主动负债的行业典范是兴业银行 ，证券时报分析称，其平均同业资产占平均总资产的比重高达33.7%，居所有上市银行之首。在史无前例的“钱荒”背景下，其平均同业资产与平均同业负债完全匹配，接近1:1，且同业利差高达1.14%，同业业务净资产毛利率高达50.7%。

“中国的银行业以前的天然优势一直在负债，以后资产端才更能体现核心竞争力。就看你到底能不能用好这笔钱？”上述分析师称。

作为唯一吸收存款机构的中国商业银行,近年来负债端的垄断地位遭遇各种挑战。比如之前的银行理财产品，形同银行自己革自己的命。之后随着券商、基金的类货币市场投资品种，甚至互联网金融产品，比如支付宝与天弘基金推出的“余额宝”等都在蚕食银行负债端的份额。而这次袭来的，是NCDs。

如果期限可以更短更灵活，NCDs未来也可能成为银行理财产品的有力竞争对手。目前路透得知的NCDs的初步方案中，期限主要是3-6个月，与理财产品以1-3个月为主的期限分布略有重合。

NCDs给商业银行提供了一条流动性融通的新渠道，有利于锁定成本，减少在银行间市场利率大幅上涨时被迫高成本融资的压力。

“NCDs是大额的标准化的产品，通过OTC市场撮合定价，就可以实现同业存款的主动负债。”光大银行资产管理部总经理张旭阳称，各行的理财业务必须要提高产品设计能力，否则就直接去同业拿存款好了。

**被动负债：发掘既有网点优势**

被动负债型银行的存款端优势明显，所以希望把利用既有优势并继续发掘。不过分析人士认为，长期来看，这个奶酪是守不住的。不过将更多注意力放在资产端，也是提高竞争力的必然选择。

工商银行董事长姜建清在业绩会上所言，银行的同业业务有两种不同的策略，一种是被动负债型，一种是主动负债型，两种模式并没有好坏之分。

“被动负债型，主要是依靠存款，无论企业还是机构，还是个人，作为存款的主要来源；主动负债型，根据资产状况，再在市场上发行债券、同业举债等，来寻租负债来源。”他表示，

被动负债型银行成本较高，必须开设很多网点，只有达到相当的规模时候才能降低成本；主动负债型对流动性比较敏感，如果流动性紧张时，容易造成流动性断裂，造成危机。

工行还在周日晚上召开内部有关提高网点竞争力的会议。“网点竞争力”的提法始自今年年初，旨在发挥既有网点优势发力。但是互联网金融冲击下，网点的成本收入比越发值得探讨。

被动负债型银行同样会用同业业务主动拿负债，只是说，不会那么激进，不会刻意寻找同业负债与同业资产的匹配。同业负债还是过去的司库之职，不看收益，只是临时资金头寸调配。

“大行还没有存款流失到非要发CD不可的份儿上，股份制银行可能积极一些，但市场认可度又会低一些。”北京某大型国有银行资金部门人士称。

在个别存款压力不大的银行内部人士看来，NCDs是继ABS之后的又一个“政治任务”，特别是NCDs推出后，长期来看，必将推高银行现有负债业务成本。