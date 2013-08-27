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货币新闻 | 2013年 8月 27日 星期二 18:41 BJT

中国政治：将于11月召开十八届三中全会，讨论深化改革事宜--新华

路透北京8月27日 - 新华社周二稍晚报导称，中国共产党将于11月在北京召开十八届三中全会，讨论深化改革事宜。

报导并称，上述决议是周二召开的中央政治局会议上决定的。（完） (发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进)

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