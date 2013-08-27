港股业绩：中远太平洋上半年码头吞吐量增长符预期，料下半年业务持稳

路透香港8月27日 - 中国码头营运和集装箱租赁公司--中远太平洋 周二称，虽然全球宏观经济不明朗，国际航运市场形势持续不乐观，惟集团上半年的码头吞吐量增长仍大致符合年初订下的目标，因此对业务仍有信心，料下半年业务维持稳定增长。

中远太平洋上半年的截至6月底止半年纯利为5.6亿美元，增长2.1倍；若不计入已终止经营业务之应占中集集团 利润及出售中集集团净溢利，期内的核心纯利则跌3.6%至1.44亿美元。

期内码头业务利润按年下跌5.1%至9,283万美元，中远太平洋财务总监吕世杰在中期业绩发布会中指出，主要是因爲部份码头税务优惠完结而所得税支出增加，加上厦门码头5月份刚启用，影响上半年码头业务利润，但若扣除厦门码头因素，上半年利润率与去年同期相若。

“我们对下半年业务维持审慎乐观。”集团董事副总经理黄天佑说。

该公司上半年的码头吞吐量按年增长9.7%，大致符合年初订下预期上限10%的目标。

上半年公司的集装箱租赁、管理及销售业务利润上升4.8% 至7,629万美元，主要因爲集装箱租赁收入上升带动，集装箱平均出租率百分之94.5%。

集团表示，上半年订购的7万个标准箱的新造箱，已获订租并将陆续交付，可望为下半年业绩提供稳定的租赁收入，又表示下半年会透过提升码头运作效能及外判劳工成本，改善毛利率，料下半年业务表现平稳。

中远太平洋董事会建议派中期息每股0.186港元，另外就出售中集集团21.8%股权，派发特别中期股息每股0.438港元，即共派息0.624港元。