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货币新闻 | 2013年 8月 27日 星期二 20:37 BJT

表格：美国芝加哥联邦储备银行7月中西部制造业指数为95.8

路透8月27日 - 美国芝加哥联邦储备银行周二公布,7月中西部制造业指数为95.8，6月修正后为95.9

以下为详细数据:(基期为2007年)

13年7月 13年6月 13年5月

指数 95.8 95.9 95.5

汽车 98.2 98.5 98.1

钢铁 92.0 90.7 90.6

机械 96.7 97.0 96.6

资源 91.6 91.6 91.4

(完)

(编译 田建华; 审校 郑茵)

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