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市场报道 | 2013年 8月 27日 星期二 21:00 BJT

美国数据：8月24日当周止连锁店销售较上年同期上升3.8%--Redbook

路透8月27日 - Redbook Research周二公布的报告显示，8月24日止当周美国连锁店销售经季节调整后较上年同期增长3.8%。

2013年8月连锁店销售较上年同期增长3.7%，较前月增长0.3%。(完)

(编译 田建华; 审校 郑茵)

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