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货币新闻 | 2013年 8月 27日 星期二 21:08 BJT

投行观点：Jefferies将Amira Nature Foods目标价从13美元上调至14美元，评级为买入

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。

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