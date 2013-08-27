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货币新闻 | 2013年 8月 27日 星期二 21:11 BJT

投行观点：Guggenheim将Apache Corp评级从买入下调至中性，目标价下调至92美元

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。

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