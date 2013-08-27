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货币新闻 | 2013年 8月 27日 星期二 22:14 BJT

表格：美国8月消费者信心指数为81.5 ，预估为79.0--经济咨商会

路透8月27日 - 美国经济谘商会周二公布，8月美国消费者信心指数上升至81.5，7月消费者信心指数被上修为81.0，原先公布为80.3。 此前路透访问的分析师预估中值显示，8月消费者信心指数料为79.0。 以下为具体数据:

8月 7月 7月初值 6月 整体指数 81.5 81.0 80.3 82.1 现况指数 70.7 73.6 73.6 68.7 预期指数 88.7 86.0 84.7 91.1(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

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