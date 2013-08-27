纽约汇市：日圆和瑞郎走强，叙利亚局势刺激对避险资产的需求

标题新闻：新西兰统计局公布2月建筑许可经季节调整后环比上升14%，1月为上升2.1%
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今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3392 1.3368 +0.18 +1.50 1.3194 美元/日圆 97.02 98.50 -1.50 +11.85 86.74 欧元/日圆 129.91 131.65 -1.32 +13.51 114.45 美元/瑞郎 0.9172 0.9231 -0.64 +0.19 0.9155 英镑/美元 1.5545 1.5574 -0.19 -4.34 1.6251 美元/加元 1.0473 1.0498 -0.24 +5.56 0.9921 澳元/美元 0.8982 0.9031 -0.54 -13.58 1.0393 欧元/瑞郎 1.2287 1.2342 -0.45 +1.76 1.2075 欧元/英镑 0.8615 0.8583 +0.37 +6.17 0.8114 新西兰元/美 0.7794 0.7850 -0.71 -5.90 0.8283 元 美元/挪威克 6.0152 6.0366 -0.35 +8.13 5.5630 朗 欧元/挪威克 8.0580 8.0723 -0.18 +9.78 7.3403 朗 美元/瑞典克 6.4856 6.5097 -0.37 -0.20 6.4986 朗 欧元/瑞典克 8.6879 8.7021 -0.16 +1.28 8.5777 朗 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 母红； 审校 张涛)
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路透纽约3月30日 - 油价周四连涨第三日，触及三周最高水准，此前科威特支持将石油输出国组织(OPEC)减产协议延长，以抑制全球供应过剩的局面。