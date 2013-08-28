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货币新闻 | 2013年 8月 28日 星期三 22:03 BJT

表格: 美国7月成屋待完成销售指数较上月下跌1.3%，预估下跌0.5%

路透8月28日 - 全美不动产协会(NAR)周三公布，美国7月成屋待完成销售指数较上月下跌1.3%，至109.5，预估为下跌0.5%。

美国7月成屋待完成销售同比增长6.7%。

7月 6月 前值 12年7月 指数 109.5 110.9 110.9 102.6

7月 6月 前值 13年7月/12年7月 变动(%) -1.3 -0.4 -0.4 6.7 浏览美国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选 (编译 利棣儿；审校　母红)
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