表格: 美国7月成屋待完成销售指数较上月下跌1.3%，预估下跌0.5%

金属期市：伦铜下滑，因地缘政治担忧升温
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
路透8月28日 - 全美不动产协会(NAR)周三公布，美国7月成屋待完成销售指数较上月下跌1.3%，至109.5，预估为下跌0.5%。
美国7月成屋待完成销售同比增长6.7%。
7月 6月 前值 12年7月 指数 109.5 110.9 110.9 102.6
7月 6月 前值 13年7月/12年7月 变动(%) -1.3 -0.4 -0.4 6.7 浏览美国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选 (编译 利棣儿；审校 母红)
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 *100.5 91天 *2.8775% 贴现国债 *4/10 *4/12 财政部 230 3年 3.80% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 230 5年 4.17% 电子式储蓄国 4/10-4/19 --
路透伦敦4月10日 - 评级机构AM Best周一称，英国退出欧盟和欧洲的政治不确定性可能会抑制欧洲保险业今年的并购活动。