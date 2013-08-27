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债券 | 2013年 8月 28日 星期三 06:27 BJT

纽约期市：ICE期棉下跌近1%，上周大跌之后进入盘整

路透纽约8月28日 - 美国棉花期货周二下跌近1%，回吐上日跌幅，在上周大跌10%后进入盘整状态。

“贸易商目前没有大笔交易。先前有一些生产商卖盘，但本周不是很多，”Knight Futures的棉花专家Sharon Johnson表示，“有点像处于无人区的感觉。”

洲际交易所(ICE)指标12月期棉合约 收跌0.75美分或0.85%，报每磅84.15美分。成交量一般，为11,461口。

如果价格跌破84美分，尤其是跌破83美分，预计棉纺厂会显露买兴。自从6月初以来，棉花期货一直守在83美分上方，2月以来守在81.35美分之上。

谷物市场下跌，也给棉花市场带来压力。美国玉米与大豆期货走低，因美国中西部降雨预计偏多，引发一轮获利了结。

美国农业部周一公布的一周作物生长状况报告显示，棉花状况略有改善，优良率为47%，高于一周前的46%以及去年同期的43%。但棉花生长进度落后。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张涛；审校 侯向明)

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