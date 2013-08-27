纽约期市：ICE期棉下跌近1%，上周大跌之后进入盘整

标题新闻：南非总统祖马将在周四稍晚宣布内阁重组－总统办公室声明
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路透纽约8月28日 - 美国棉花期货周二下跌近1%，回吐上日跌幅，在上周大跌10%后进入盘整状态。
“贸易商目前没有大笔交易。先前有一些生产商卖盘，但本周不是很多，”Knight Futures的棉花专家Sharon Johnson表示，“有点像处于无人区的感觉。”
洲际交易所(ICE)指标12月期棉合约 收跌0.75美分或0.85%，报每磅84.15美分。成交量一般，为11,461口。
如果价格跌破84美分，尤其是跌破83美分，预计棉纺厂会显露买兴。自从6月初以来，棉花期货一直守在83美分上方，2月以来守在81.35美分之上。
谷物市场下跌，也给棉花市场带来压力。美国玉米与大豆期货走低，因美国中西部降雨预计偏多，引发一轮获利了结。
美国农业部周一公布的一周作物生长状况报告显示，棉花状况略有改善，优良率为47%，高于一周前的46%以及去年同期的43%。但棉花生长进度落后。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张涛；审校 侯向明)
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* 美国第四季GDP终值被上修至增长2.1% * 预计收益率只是短暂上涨 路透纽约3月30日 - 美国公债收益率周四上涨，此前美国第四季国内 生产总值(GDP)终值被上修，表明经济增长稳定，但增速弱于前季。 “我们对美国经济增长和潜在基本面持积极态度，但我们预计增速不 会跳升至3%，”富兰克林坦伯顿的固定收益集团首席投资官Chris Molump hy称。 “在这种环境下，收益率小幅走高，不会大幅上升。” 美债收益率过去两周走低，指标10年期公债收益率自3月14日触及三 个月高位后跌了约30个基点。分析师称，周四收益率小幅上涨可能仅是短 暂的走势。 数据显示，美国第四季GDP增长年率为2.1%，高于之前发布的1.9%， 也超过市场2.0%的预估，但低于第三季3.5%的增速。 尾盘，指标10年期美债 价格下跌9/32，收益率报2.419% ，周三尾盘报2.387%。 30年期美债 价格下跌24/32，收益率报3.03