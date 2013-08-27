《综述》美国6月房价上涨但涨速放缓，消费者信心8月反弹

S&P Dow Jones Indices指数委员会主席David Blitzer在一份声明中指出，“整体而言报告显示房价正在上涨，但上涨脚步可能正在放缓。”

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6月未经季节调整的房价上涨2.2%，而全国平均水准回到2004年春季水准。房价仍远低于2006年的峰值；房价崩盘后造成美国经济陷入1930年代以来最为严重的衰退。

与去年6月相较，房价涨幅达稳健的12.1%，略低于前月的上涨12.2%。

尽管借贷成本升高，但是美国消费者信心仍见改善。产业团体经济谘商会表示，其编制的8月消费者信心指数从80.3升至81.5，预期指数从86.0上升至88.7。调查的截止日期为8月15日。

有关叙利亚紧张情势升高的疑虑让市场未对数据做出太大反映，在优于预期的消费者信心指数公布后，美国公债价格略为缩减涨幅，而公债收益率(殖利率)回升支撑美元。美国主要股价指数则是走低。

Jefferies & Co.货币市场分析师Thomas Simons表示，“对于经济将持续好转的信心的确正在增强，但在当前成长仍相当疲软的情形下，信心加速上升的情形有点令人疑惑。”他并指出，过去三季的经济成长“仅仅只有1%”。

High Frequency Economics首席美国经济分析师Jim O’Sullivan表示，经济谘商会的预期指数水准与实质消费者支出约3%的成长率相符，而实质消费者支出增幅“将从当前的约2%上升”。

分析师多预期下半年经济成长力道增强，而美国联邦储备理事会(FED/美联储)也持同样的看法，而经济前景是其缩减刺激政策的依据。

市场大多预期美联储将自下月开始缩减购债，且可能2014年中停止购债，不过这仍存在不确定性。

若抵押贷款利率持续上升，令房市面临压力，则前景可能有更多阴霾。

不过利率仍处于史上相对低点，多数分析师预期借款成本上升不会让经济复苏划上句点。短期而言，潜在买家可能在利率上升之前就采取行动。

O'Sullivan表示，“若房价涨幅自当前的两位数成长略为缩小，这可能不是件坏事，而我认为抵押贷款利率上扬的效应将会被经济改善所抵销，这已反映在表现不俗的消费者信心数据上。”(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)