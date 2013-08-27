版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 28日 星期三 07:46 BJT

(重发)全球外汇市场8月28日主要消息

(重发以加上产品直接提取代码；除特别说明外，均为GMT时间)

0130 - 澳洲第二季建筑完工

0500 - 日本央行副总裁岩田规久男在当地举行的研讨会上讲话

0600 - 德国9月GfK消费者信心指数

0600 - 德国7月进口物价

0800 - 欧元区7月M3货供额及民间贷款

1000 - 英国工业联盟(CBI)8月零售销售差值

1100 - 美国8月23日当周抵押贷款市场指数

1245 - 英国央行总裁卡尼发表谈话

1400 - 美国7月成屋待完成销售指数

2350 - 日本7月零售销售

2350 - 日本上周资本流动数据

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 张明钧; 审校 王洋)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐