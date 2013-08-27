(重发)全球外汇市场8月28日主要消息

标题新闻：新西兰统计局公布2月建筑许可经季节调整后环比上升14%，1月为上升2.1%
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0130 - 澳洲第二季建筑完工
0500 - 日本央行副总裁岩田规久男在当地举行的研讨会上讲话
0600 - 德国9月GfK消费者信心指数
0600 - 德国7月进口物价
0800 - 欧元区7月M3货供额及民间贷款
1000 - 英国工业联盟(CBI)8月零售销售差值
1100 - 美国8月23日当周抵押贷款市场指数
1245 - 英国央行总裁卡尼发表谈话
1400 - 美国7月成屋待完成销售指数
2350 - 日本7月零售销售
2350 - 日本上周资本流动数据
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 张明钧; 审校 王洋)
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路透纽约3月30日 - 油价周四连涨第三日，触及三周最高水准，此前科威特支持将石油输出国组织(OPEC)减产协议延长，以抑制全球供应过剩的局面。