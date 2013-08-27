全球航运：波罗的海乾散货运价指数上升，较大型船运需求平稳

标题新闻：新西兰统计局公布2月建筑许可经季节调整后环比上升14%，1月为上升2.1%
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路透8月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二上升，因海岬型及巴拿马型船需求平稳。
波罗的海乾散货运价指数 升4点或0.38%，至1,169点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 涨23点或0.99%，至2,335点。日均获利上升72美元至16,605美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。
波罗的海巴拿马型船运价指数 小涨1点或0.11%，至904点。日均获利上升7美元至7,214美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。(完) (编译 张明钧; 审校 徐文焰)
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路透纽约3月30日 - 油价周四连涨第三日，触及三周最高水准，此前科威特支持将石油输出国组织(OPEC)减产协议延长，以抑制全球供应过剩的局面。