全球航运：波罗的海乾散货运价指数上升，较大型船运需求平稳

路透8月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二上升，因海岬型及巴拿马型船需求平稳。

波罗的海乾散货运价指数 升4点或0.38%，至1,169点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 涨23点或0.99%，至2,335点。日均获利上升72美元至16,605美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。