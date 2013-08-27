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亚洲 | 2013年 8月 28日 星期三 06:58 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月27日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘  
 价:                                                       
                                                                   
 公司名        股票代码       收盘价     涨跌    涨跌幅%    成交量
                                                               
 中国                                                      
 新浪                           76.75     -3.57     -4.44   2712504
 搜狐                           60.61     -0.72     -1.17    509692
 网易                           73.36     -2.76     -3.63   1013220
 百度                          135.12     -3.90     -2.80   2712548
 亚信科技                       11.40     -0.09     -0.78    122117
                                                                   
 台湾                                                      
 台湾积体电路                   15.98     -0.28     -1.72   1821009
 联电                            1.93     -0.04     -2.03    287183
 日月光                          4.02     -0.02     -0.50     98402
 硅品精密                        5.24     -0.13     -2.42    470854
 和信超媒体                      1.00     -0.02     -1.49     40321
 友达                            3.70     -0.14     -3.65    208857
 中华电信                       31.08     -0.10     -0.32     39876
 台湾国际航电                   39.73     -0.69     -1.71   1023641
                                                                   
 香港                                                      
 中国移动                       53.32     -0.02     -0.04    384520
 中国联通                       14.89     -0.15     -1.00    140799
 中国电信                       51.73     -0.50     -0.96     30596
 中芯国际                        3.58     -0.16     -4.28    135771
 电讯盈科                        4.52     +0.10     +2.26      6665

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