《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月27日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘 价: 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 76.75 -3.57 -4.44 2712504 搜狐 60.61 -0.72 -1.17 509692 网易 73.36 -2.76 -3.63 1013220 百度 135.12 -3.90 -2.80 2712548 亚信科技 11.40 -0.09 -0.78 122117 台湾 台湾积体电路 15.98 -0.28 -1.72 1821009 联电 1.93 -0.04 -2.03 287183 日月光 4.02 -0.02 -0.50 98402 硅品精密 5.24 -0.13 -2.42 470854 和信超媒体 1.00 -0.02 -1.49 40321 友达 3.70 -0.14 -3.65 208857 中华电信 31.08 -0.10 -0.32 39876 台湾国际航电 39.73 -0.69 -1.71 1023641 香港 中国移动 53.32 -0.02 -0.04 384520 中国联通 14.89 -0.15 -1.00 140799 中国电信 51.73 -0.50 -0.96 30596 中芯国际 3.58 -0.16 -4.28 135771 电讯盈科 4.52 +0.10 +2.26 6665