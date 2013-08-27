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债券 | 2013年 8月 28日 星期三 07:04 BJT

南非汇市：兰特兑美元跌至近四年低位

路透约翰内斯堡8月27日 - 南非兰特兑美元周二跌至近四年低位，推动短期公债收益率上涨，当天全球新兴市场普跌。

兰特兑美元 较周一纽约收盘位跌1%至10.4410，略低于上周触及的四年低位。

短期南非公债 收益率上涨9.5个基点，至6.475%。据交易商称，长债则受到基金公司买盘的支撑。

南非公布迄今最佳的季度GDP数据，但也未能阻止兰特跟随其它新兴货币跌势走软，有关西方国家在叙利亚军事行动的不确定性，引发资金逃出高收益的新兴市场。

“今天新兴市场普跌，但我们的债券市场站得很稳。金价上扬了一点，那也起到使得兰特守在上周低点下方的作用。”标准银行的外汇交易员Warrick Butler说。

兰特兑美元上周四跌至10.4450，受国内罢工和全球抛售新兴市场资产打压，因投资者预计美联储将缩减购债。

南非公布的第二季GDP数据显示，该国经济季度增长率为3%，增幅逊于预期。但这是一年来实现的最大季度经济增幅，有分析师指出，该数据没有反映基本面和南非经济状况的持续改善。

2041年到期的南非公债 收益率跌5.5个基点，至9.385%。(完)

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