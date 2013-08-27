南非汇市：兰特兑美元跌至近四年低位

标题新闻：南非总统祖马将在周四稍晚宣布内阁重组－总统办公室声明
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路透约翰内斯堡8月27日 - 南非兰特兑美元周二跌至近四年低位，推动短期公债收益率上涨，当天全球新兴市场普跌。
兰特兑美元 较周一纽约收盘位跌1%至10.4410，略低于上周触及的四年低位。
短期南非公债 收益率上涨9.5个基点，至6.475%。据交易商称，长债则受到基金公司买盘的支撑。
南非公布迄今最佳的季度GDP数据，但也未能阻止兰特跟随其它新兴货币跌势走软，有关西方国家在叙利亚军事行动的不确定性，引发资金逃出高收益的新兴市场。
“今天新兴市场普跌，但我们的债券市场站得很稳。金价上扬了一点，那也起到使得兰特守在上周低点下方的作用。”标准银行的外汇交易员Warrick Butler说。
兰特兑美元上周四跌至10.4450，受国内罢工和全球抛售新兴市场资产打压，因投资者预计美联储将缩减购债。
南非公布的第二季GDP数据显示，该国经济季度增长率为3%，增幅逊于预期。但这是一年来实现的最大季度经济增幅，有分析师指出，该数据没有反映基本面和南非经济状况的持续改善。
2041年到期的南非公债 收益率跌5.5个基点，至9.385%。(完)
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* 美国第四季GDP终值被上修至增长2.1% * 预计收益率只是短暂上涨 路透纽约3月30日 - 美国公债收益率周四上涨，此前美国第四季国内 生产总值(GDP)终值被上修，表明经济增长稳定，但增速弱于前季。 “我们对美国经济增长和潜在基本面持积极态度，但我们预计增速不 会跳升至3%，”富兰克林坦伯顿的固定收益集团首席投资官Chris Molump hy称。 “在这种环境下，收益率小幅走高，不会大幅上升。” 美债收益率过去两周走低，指标10年期公债收益率自3月14日触及三 个月高位后跌了约30个基点。分析师称，周四收益率小幅上涨可能仅是短 暂的走势。 数据显示，美国第四季GDP增长年率为2.1%，高于之前发布的1.9%， 也超过市场2.0%的预估，但低于第三季3.5%的增速。 尾盘，指标10年期美债 价格下跌9/32，收益率报2.419% ，周三尾盘报2.387%。 30年期美债 价格下跌24/32，收益率报3.03