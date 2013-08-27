美国与加拿大经济指标预测--8月28日-9月4日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 8月26日当周 8月28日(三) GMT时 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 间 1100 美国抵押贷款市场指数 8月23日当周 -- 450.4 美国再融资指数 -- 1,979.6 1400 美国成屋待完成销售指数 7月 -0.5% -0.4% 8月29日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 加拿大经常帐(亿加元) 第二季 赤字146.0 赤字140.9 1230 美国实质GDP环比年率 第二季修正值 +2.2% +1.7% 最终销售 +1.7% +1.3% GDP隐性平减指数 +0.7% +0.7% 个人消费支出(PCE)物价指数 持平 持平 核心PCE物价指数 +0.8% +0.8% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月24日当 33.2 33.6 周 初请失业金人数四周均值(万人) -- 33.05 续请失业金人数(万人) 8月17日当周 298.0 299.9 1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.4% +0.3% 加拿大生产者物价指数(PPI)(较上年同期) -- +0.6% 8月30日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国实质个人支出 7月 -- +0.1% 美国个人所得 +0.2% +0.3% 美国个人消费 +0.3% +0.5% 美国个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.4% 美国PCE物价指数(较上年同期) -- +1.3% 美国核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.2% 美国核心PCE物价指数(较上年同期) -- +1.2% 1230 加拿大GDP(较前季) 第二季 -- +0.6% GDP环比年率 +1.5% +2.5% 1230 加拿大GDP(较前月) 6月 -0.5% +0.2% 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 8月 53 52.3 1355 路透/密西根大学消费者信心指数 8月终值 80.5 80 消费者现况指数 91 91 消费者预期指数 72.9 72.9 1430 美国ECRI一周领先指标 8月23日当周 -- 131.1 9月2日当周 9月2日(一) 暂无重要数据 9月3日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月终值 -- 53.9 1330 加拿大RBC经季节调整制造业PMI 8月 -- 52.0 1400 美国建筑支出(较前月) 7月 +0.3% -0.6% 1400 美国IBD消费者信心指数 9月 -- 45.1 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 8月 54.5 55.4 美国ISM制造业投入物价分项指数 52.4 49.0 美国ISM制造业就业分项指数 54.2 54.4 美国ISM制造业新订单分项指数 -- 58.3 9月4日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 美国整体汽车销售年率(万辆) 8月 1,580 1100 美国抵押贷款市场指数 8月30日当周 -- -- 美国再融资指数 -- -- 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月31日当周 -- +0.2% 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 7月 逆差382 逆差342 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 7月 -- 逆差4.7 加拿大出口(亿加元) -- 395.7 加拿大进口(亿加元) -- 400.4 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月31日当周 -- +3.8% 1400 加拿大央行利率决定 -- 1.00% (完)