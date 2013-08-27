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市场报道 | 2013年 8月 28日 星期三 07:34 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--8月28日-9月4日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：

    8月26日当周
        
 8月28日(三)
 GMT时   经济指标/活动                                    公布时段     预估值        前值
 间                                                                            
 1100    美国抵押贷款市场指数                          8月23日当周         --       450.4
         美国再融资指数                                                    --     1,979.6
 1400    美国成屋待完成销售指数                                7月      -0.5%       -0.4%
 
        
 8月29日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1230      加拿大经常帐(亿加元)                            第二季   赤字146.0   赤字140.9
 1230      美国实质GDP环比年率                       第二季修正值       +2.2%       +1.7%
              最终销售                                                  +1.7%       +1.3%
              GDP隐性平减指数                                           +0.7%       +0.7%
              个人消费支出(PCE)物价指数                                  持平        持平
              核心PCE物价指数                                           +0.8%       +0.8%
 1230      美国一周初请失业金人数(万人)                 8月24日当        33.2        33.6
                                                               周              
              初请失业金人数四周均值(万人)                                 --       33.05
              续请失业金人数(万人)                    8月17日当周       298.0       299.9
 1230      加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)                  7月       +0.4%       +0.3%
           加拿大生产者物价指数(PPI)(较上年同期)                           --       +0.6%
        
 8月30日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1230      美国实质个人支出                                   7月          --       +0.1%
           美国个人所得                                                 +0.2%       +0.3%
           美国个人消费                                                 +0.3%       +0.5%
           美国个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)                           --       +0.4%
           美国PCE物价指数(较上年同期)                                     --       +1.3%
           美国核心PCE物价指数(较前月)                                  +0.2%       +0.2%
           美国核心PCE物价指数(较上年同期)                                 --       +1.2%
 1230      加拿大GDP(较前季)                               第二季          --       +0.6%
                GDP环比年率                                             +1.5%       +2.5%
 1230      加拿大GDP(较前月)                                  6月       -0.5%       +0.2%
 1345      美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                      8月          53        52.3
 1355      路透/密西根大学消费者信心指数                  8月终值        80.5          80
                        消费者现况指数                                     91          91
                        消费者预期指数                                   72.9        72.9
 1430      美国ECRI一周领先指标                       8月23日当周          --       131.1
 
    9月2日当周

 9月2日(一)
 暂无重要数据
 
 9月3日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1258      美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)            8月终值          --        53.9
 1330      加拿大RBC经季节调整制造业PMI                       8月          --        52.0
 1400      美国建筑支出(较前月)                               7月       +0.3%       -0.6%
 1400      美国IBD消费者信心指数                              9月          --        45.1
 1400      美国供应管理协会(ISM)制造业指数                    8月        54.5        55.4
           美国ISM制造业投入物价分项指数                                 52.4        49.0
           美国ISM制造业就业分项指数                                     54.2        54.4
           美国ISM制造业新订单分项指数                                     --        58.3
  
 9月4日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 --        美国整体汽车销售年率(万辆)                         8月       1,580            
 1100      美国抵押贷款市场指数                       8月30日当周          --          --
           美国再融资指数                                                  --          --
 1145      美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)            8月31日当周          --       +0.2%
 1230      美国国际贸易收支(亿美元)                           7月     逆差382     逆差342
 1230      加拿大贸易收支(亿加元)                             7月          --     逆差4.7
           加拿大出口(亿加元)                                              --       395.7
           加拿大进口(亿加元)                                              --       400.4
 1255      美国Redbook连锁店销售(较上年同期)          8月31日当周          --       +3.8%
 1400      加拿大央行利率决定                                  --                   1.00%
    
    (完)

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