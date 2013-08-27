英国债市：指标公债收益率跌至两周低位，市场等待新央行总裁讲话

标题新闻：南非总统祖马将在周四稍晚宣布内阁重组－总统办公室声明
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路透伦敦8月27日 - 指标英国公债收益率周二跌至两周低位，交易商押注英国央行总裁将试图说服市场相信他对维持纪录低利率的承诺。
英债票息支付的前景支撑了债券价格的涨势，英债亦是在追随德债和美债周一的涨势进行补涨，周一伦敦逢假期休市一天。
周三卡尼将发表他出任英国央行总裁以来的首次讲话，届时他有可能努力让金融市场相信央行的前瞻指引，即至少在失业率高于7%的情况下，英国利率将维持在0.5%不变，而失业率高于7%的情形预计将再持续三年。
周一媒体刊出的专访显示，英国央行副总裁宾恩称，央行的前瞻指引计划发出“明确信号”，即利率不大可能很快调升。
10年期英债收益率 跌15个基点，至2.579%，为8月13日以来最低位。
10年期英债和可比德债的收益率之差缩窄3个基点，至74基点，受到欧元区经济出现初步复苏的支撑。(完)
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(编译 白云; 审校 戴素萍)
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* 美国第四季GDP终值被上修至增长2.1% * 预计收益率只是短暂上涨 路透纽约3月30日 - 美国公债收益率周四上涨，此前美国第四季国内 生产总值(GDP)终值被上修，表明经济增长稳定，但增速弱于前季。 “我们对美国经济增长和潜在基本面持积极态度，但我们预计增速不 会跳升至3%，”富兰克林坦伯顿的固定收益集团首席投资官Chris Molump hy称。 “在这种环境下，收益率小幅走高，不会大幅上升。” 美债收益率过去两周走低，指标10年期公债收益率自3月14日触及三 个月高位后跌了约30个基点。分析师称，周四收益率小幅上涨可能仅是短 暂的走势。 数据显示，美国第四季GDP增长年率为2.1%，高于之前发布的1.9%， 也超过市场2.0%的预估，但低于第三季3.5%的增速。 尾盘，指标10年期美债 价格下跌9/32，收益率报2.419% ，周三尾盘报2.387%。 30年期美债 价格下跌24/32，收益率报3.03