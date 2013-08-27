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债券 | 2013年 8月 28日 星期三 07:24 BJT

英国债市：指标公债收益率跌至两周低位，市场等待新央行总裁讲话

路透伦敦8月27日 - 指标英国公债收益率周二跌至两周低位，交易商押注英国央行总裁将试图说服市场相信他对维持纪录低利率的承诺。

英债票息支付的前景支撑了债券价格的涨势，英债亦是在追随德债和美债周一的涨势进行补涨，周一伦敦逢假期休市一天。

周三卡尼将发表他出任英国央行总裁以来的首次讲话，届时他有可能努力让金融市场相信央行的前瞻指引，即至少在失业率高于7%的情况下，英国利率将维持在0.5%不变，而失业率高于7%的情形预计将再持续三年。

周一媒体刊出的专访显示，英国央行副总裁宾恩称，央行的前瞻指引计划发出“明确信号”，即利率不大可能很快调升。

10年期英债收益率 跌15个基点，至2.579%，为8月13日以来最低位。

10年期英债和可比德债的收益率之差缩窄3个基点，至74基点，受到欧元区经济出现初步复苏的支撑。(完)

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(编译 白云; 审校 戴素萍)

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