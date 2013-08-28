《美债周三展望》公债价格上扬，叙利亚忧虑点燃避险需求

* 德国和美国数据几无影响

* 财政部标售两年期公债得标收益率为0.386%

路透纽约8月27日 - 美国公债价格周二上扬，受助于避险买盘，因在报导称西方国家可能在数日内对叙利亚发动军事打击后，紧张不安的投资者抛售风险较高资产。

全球股市也受上述忧虑拖累大跌。

“对叙利亚紧张局势可能升级的担忧导致市场避险情绪普遍高涨，美国公债等高评级债券因此受益，”ING Investment Management的公债交易员Jake Lowery表示。

在伊斯坦布尔出席会议的消息人士告诉路透，美国和其他国家的外交官周一告诉叙利亚反对派领袖，西方国家准备对阿萨德采取惩罚行动，因其发动了毒气攻击，同时如果阿萨德领导的政府寻求和平解决国内问题，准备好与之进行磋商。

有关叙利亚的消息盖过了经济数据产生的影响。诸如德国企业景气判断指数上升等数据通常对市场的影响更大。这样乐观的数据通常会打压公债价格，提振风险意愿。

公债市场对标普/Case-Shiller数据显示6月房价攀升也无动于衷，但强于预期的消费者信心指数出炉后，债市一度缩减涨幅。

“总的来说，发达国家的经济状况令投资者惊喜，”Lowery说，“接下来将公布的美国非农就业报告前景乐观，且美联储在9月会议上宣布部分缩减资产购买规模的可能性很高。”

“在这样的背景下，经济和货币政策并非今日公债市场大涨的诱因。与叙利亚相关的地缘政治风险才是导致资金流向避险资产的原因所在。”

周二，指标10年期公债价格 上扬21/32，收益率回落至2.712%，周一尾盘报2.787%。

近期公布的数据暗示，全球最大经济体美国的经济表现，已为美联储最早在9月17-18日举行的政策会议上开始缩减刺激规模提供了充足的理据。受此提振，美国公债收益率近来触及两年高位。

但最新出炉的数据喜忧参半，导致公债收益率回落。

投资者目前关注9月6日公布的8月非农就业报告。

本周，财政部计划标售980亿美元的两年、五年和七年期公债。其中周二标售的340亿美元两年期公债，得标收益率为0.386%。

财政部周三将出售350亿美元五年期公债。

美联储今日购买了51.8亿美元的付息公债。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

伦敦美债 东京美债

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价