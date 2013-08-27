东京汇市：日圆盘初受宠，叙利亚问题的不确定性打击市场信心

标题新闻：新西兰统计局公布2月建筑许可经季节调整后环比上升14%，1月为上升2.1%
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“更为重要的动向是资产流出新兴市场的再分配过程，这个趋势可能持续存在。”
法国巴黎银行的策略师们补充道，在夏季结束后，随着流动性的逐步回归，市场对美国数据的敏感性也可能恢复。
美国数据周二显示，6月房价上涨，8月消费者信心反弹。
亚洲方面没有什么重要消息。日本央行副总裁岩田规久男稍晚将在京都商工会议所讲话。(完)
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路透纽约3月30日 - 油价周四连涨第三日，触及三周最高水准，此前科威特支持将石油输出国组织(OPEC)减产协议延长，以抑制全球供应过剩的局面。