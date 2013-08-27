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亚洲 | 2013年 8月 28日 星期三 07:46 BJT

东京汇市：日圆盘初受宠，叙利亚问题的不确定性打击市场信心

“更为重要的动向是资产流出新兴市场的再分配过程，这个趋势可能持续存在。”

法国巴黎银行的策略师们补充道，在夏季结束后，随着流动性的逐步回归，市场对美国数据的敏感性也可能恢复。

美国数据周二显示，6月房价上涨，8月消费者信心反弹。

亚洲方面没有什么重要消息。日本央行副总裁岩田规久男稍晚将在京都商工会议所讲话。(完)

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