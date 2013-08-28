金砖国家：8月27日股汇市收盘纵览

路透8月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月27日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报915.44点。

中国股市：沪综指小幅收升，自贸区概念股走势强劲提振信心

香港股市：收跌，因投资者对上日涨势获利了结

中国汇市：人民币收盘微升，中间价难觅方向成交热情降温

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印度股市：大跌逾3%，几乎回吐过去三个交易日的全部涨幅；HDFC等蓝筹股大幅下挫，因投资人担心食品济贫提案通过可能加剧该国财政赤字。指标BSE指数 重挫3.18%或590.05点，收报17,968.08点，终结三日连涨。NSE指数 跌3.45%或189.05点，收报5,287.45点，收在关键的5,300水准下方。

印度汇市：触及纪录低点，且录得近18年来最大单日跌幅，此前印度下议院周二批准一项约200亿美元的计划，将提供便宜粮食给贫穷民众，引发市场担心财政赤字将进一步恶化 。卢比兑美元 收在66.24/25，之前触及纪录低位66.30，较周一的64.30/31下跌2.9%。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,304.330点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.37%至718.24点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 下跌0.33%，报33.17750卢布；卢布兑欧元 下跌0.61%，报44.438卢布。

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巴西股市：跟随全球市场下跌，有关美国或将对叙利亚采取军事行动的不确定性，让投资者远离风险资产。Bovespa指数 收低2.6%至50,091.55。

拉美汇市：美国或对叙利亚动武的不确定性推动美元大涨，打击巴西雷亚尔兑美元 跌至2.41，接近上周触及2008年12月以来低点2.45。

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南非股市：因获利了结下跌，盘中触及纪录高位后回落，投资者认为Imperial Holdings 等近期受追捧的个股上涨过快。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收低0.47%，报38,720.33点，稍早曾触及纪录高点38,973.55点。综合指数 下跌0.48%，报43,082.83点，之前创下历史高位43,349.15点。