《中国报摘》--中国证券报8月28日

标题新闻：新西兰统计局公布2月建筑许可经季节调整后环比上升14%，1月为上升2.1%
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* 头版头条:
--中国国家发改委日前发布通知，决定将目前由国家发改委进行的企业债预审工作，委托省级发改部门负责，国家发改委今后将做好政策指导、业务培训和资格管理工作。
* 其他:
--基金公司知情人士透露，目前淘宝销售基金尚未获得监管部门的报备许可，本来预定在9月9日上线的基金公司淘宝店铺可能会推迟。知情人士并透露，首批上线的基金公司数量将在20家左右。
--据北京市土地整理储备中心消息，在27日房山区三宗地块实现交易后，今年北京的土地出让金已突破千亿人民币大关，比去年全年超出50%。
--受经济增速放缓以及主要客户招标延迟等因素影响，中国南车 、中国北车 上半年营业收入均出现超过10%的下滑，净利润则同比分别下滑23.83%、5.39%。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞; 审校 林高丽)
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路透纽约3月30日 - 油价周四连涨第三日，触及三周最高水准，此前科威特支持将石油输出国组织(OPEC)减产协议延长，以抑制全球供应过剩的局面。