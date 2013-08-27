《中国报摘》--中国证券报8月28日

* 头版头条:

--中国国家发改委日前发布通知，决定将目前由国家发改委进行的企业债预审工作，委托省级发改部门负责，国家发改委今后将做好政策指导、业务培训和资格管理工作。

* 其他:

--基金公司知情人士透露，目前淘宝销售基金尚未获得监管部门的报备许可，本来预定在9月9日上线的基金公司淘宝店铺可能会推迟。知情人士并透露，首批上线的基金公司数量将在20家左右。

--据北京市土地整理储备中心消息，在27日房山区三宗地块实现交易后，今年北京的土地出让金已突破千亿人民币大关，比去年全年超出50%。

--受经济增速放缓以及主要客户招标延迟等因素影响，中国南车 、中国北车 上半年营业收入均出现超过10%的下滑，净利润则同比分别下滑23.83%、5.39%。(完)