欧洲政经：德国财长称对希腊需要110亿欧元资金的估计“并非不切实际”

路透柏林8月27日 - 德国财长朔伊布勒表示，国际货币基金组织(IMF)估计希腊将额外需要110亿欧元资金以支应2015年之前所需，这“并非完全不切实际。”

朔伊布勒上周比过去更加直白地表示，希腊将需要第三轮救助，引发外界震动。此番表示比德国总理梅克尔的言论激进得多，此后德国政府努力加以淡化。

“对110亿欧元的估计并非完全不切实际。不管怎样这仅相当于此前救助规模的一小部分。希腊虽已取得很大进展，但仍处于调整危机当中，”他在报纸Passauer Neue Presse周三刊出的专访中称。