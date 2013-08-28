《美国上市公司业绩公布日程表》--8月28日

港报社评：驸马斗赢国师，＂美国优先＂调整--信报4月10日

国家主席习近平在佛罗里达州海湖庄园跟美国总统特朗普谈笑用餐，席上那位白宫新主人则是同一时间谈笑用兵，下令发射五十九支战斧巡航导弹轰炸敍利亚政府一个空军基地，报复该国政府军涉嫌发动化武攻击平民。此举被解读为一石二鸟，一方面固然是针对敍利亚总统巴沙尔（Bashar al-Assad）来个小惩大诫，警告对方不要再野蛮地利用毒气来杀害无辜百姓，连小孩也遭殃；另一方面是要向中国和北韩发出讯息，美国不会坐视朝鲜半岛局势恶化。